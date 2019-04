La campagne électorale officielle a démarré jeudi à minuit. La pré-campagne, elle, dure déjà depuis des mois. Pourtant, 41,6 % des électeurs potentiels restent indécis face à une multiplicité de listes électorales et de partis politiques plus large que d’habitude. Les Espagnols doivent élire 350 députés pour la chambre basse (dite Congrès des députés) et 208 sénateurs.

Le dernier sondage réalisé par le Centre d’investigations sociologiques (CIS) place en tête le Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) dirigé par le Premier ministre Pedro Sánchez, avec plus de 30 % d’intentions de vote. Pourtant, dans une scène politique de plus en plus fragmentée, les coalitions envisageables à droite, et la poussée récente de l’extrême droite, restent des nuages sur l’horizon de Sánchez.

