Et si l’impensable se concrétisait ? Et si, à l’issue de plusieurs années de marasme, un référendum et d’âpres négociations avec les Vingt-sept, le Royaume-Uni ne quittait pas l’Union européenne ?

Depuis quelques semaines, la Première ministre Theresa May brandit cette possibilité. Cet argument n’était jusqu’à il y a peu que rhétorique : elle avait cherché à obtenir un recul de la date du Brexit au 30 juin, en espérant que la menace d’une extension longue et la détermination des parlementaires de l’opposition et des modérés de son parti à obtenir un Brexit plus "doux" pousseraient les Brexiters radicaux à adopter son accord.



(...)