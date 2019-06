“J’ai décidé d’entrer dans le port de Lampedusa. Je sais ce que je risque, mais les 42 survivants que j’ai à bord sont épuisés. Je les emmène dans un lieu sûr”. Après avoir erré en Méditerranée pendant 14 jours, la capitaine du Sea-Watch, Carola Rackete, a estimé mardi qu’elle n’avait plus d’autre choix que de forcer le blocus italien dressé par le ministre de l’Intérieur Matteo Salvini et se dirige actuellement vers l’île de Lampedusa. Une décision survenue après le refus, mardi matin, de la Cour européenne des droits de l’homme d’intervenir en urgence afin de permettre le débarquement des 42 migrants sauvés en mer par le navire humanitaire. Pour pénétrer dans le port de Lampedusa, en dépit de l’interdiction des autorités italiennes, la capitaine invoque désormais l’État de Nécessité, notion juridique relative à une situation où une infraction est commise pour empêcher un dommage plus grave. En l’occurrence, l’ONG allemande estime que la survie de ces êtres humains sauvés en Méditerranée s’impose au refus de l’Italie – et de toute l’Union européenne – d’ouvrir ses ports.

Une décision qui pourrait être lourde de conséquences, alors que Matteo Salvini s'apprête à user de tous les moyens pour bloquer le débarquement. “Cela fait 13 jours, ils auraient eu le temps d’aller aux Pays-Bas et de revenir”, a-t-il assuré mardi matin, en accusant l’ONG de tenir les migrants “en otage” à des fins de provocation politique. “Je pense que Salvini n’a jamais mis les pieds sur un bateau”, rétorque Hugo, volontaire infirmier au sein de l’équipe médicale de Sea-Watch, interrogé par La Libre. On n’a pas les moyens de faire cette traversée, de passer par l’Atlantique et affronter des conditions climatiques difficiles avec autant de gens à bord. C’est pour ca que le droit international dit qu’il faut débarquer dans le port sûr le plus proche”.

(...)