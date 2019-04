Les questions autour de la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame se poseront rapidement après qu’un inventaire des dégâts ait été fait. Si la flèche de Viollet-le-Duc, pourtant rajoutée au XIXe siècle, mais devenue si symbolique après l’incendie, devrait l’être, il serait absurde de reconstruire la charpente à l’identique en coupant à nouveau 1300 chênes, une forêt, alors que des techniques plus contemporaines et plus écologiques peuvent mieux répondre pour cette partie non visible de la cathédrale.

Voilà quatre exemples de reconstruction de cathédrales.