Le nouveau président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi a prêté serment ce jeudi, peu après 14H (heure belge).

Felix Tshisekedi et son épouse sont arrivés jeudi vers 13h00 au "Palais de la Nation", le palais présidentiel à Kinshasa, pour la cérémonie de prestation de serment de l'opposant, selon la retransmission en direct de l'évènement sur les ondes de la Radio-Télévision nationale congolaise. Le chef de l'État sortant, Joseph Kabila, est arrivé sur place quelques minutes plus tard, peu avant 13h30, selon les images de la RTNC, dont les commentateurs ont maintes fois souligné l'absence de barbe. Cette télévision publique saluait une "passation de pouvoir civilisée", dont la cérémonie a pris un certain retard avec l'arrivée au compte-gouttes des personnalités.

© AFP



Le Vice-président tanzanien, le Premier ministre du Gabon ainsi que le président de l'Assemblée nationale du Maroc étaient présents à la cérémonie, ainsi que les ambassadeurs des États-Unis, de la France, de la Chine et du Japon, notamment, selon des journalistes de l'AFP. Le président kényan Uhuru Kenyatta, le vice-président de Namibie, ainsi qu'un vice-président du Burundi, entre autres, ont également été annoncés.

© AP



Des partisans de Tshisekedi s'étaient réunis jeudi à l'extérieur du palais présidentiel mais également dans ses jardins à l'occasion de cette passation de pouvoir historique.