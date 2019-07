Donald Trump a détrompé ceux qui redoutaient qu’il transforme son "hommage à l’Amérique", jeudi soir, à l’occasion de la fête nationale américaine, en discours partisan à l’aube d’une nouvelle campagne électorale. Il n’a, en revanche, pas déçu ceux qui attendaient de lui bourdes et dérapages dans cet exercice inédit : traditionnellement, le Président ne s’exprime pas publiquement, le 4 juillet.

Installé sur les marches du Lincoln Memorial, face au gigantesque Mall de Washington où s’étaient rassemblés des milliers de ses admirateurs, le Président s’est improvisé historien pour raconter la révolution américaine et la guerre d’indépendance. Las ! Emporté par son lyrisme, il a souligné que l’armée de la future plus grande nation du monde, créée par le Congrès en juin 1775, "fit tout ce qu’elle avait à faire" et s’était notamment "emparée des aéroports" ennemis.

Des avions au XVIIIe siècle ? Il n’en fallait pas plus pour enflammer les réseaux sociaux et allumer les humoristes.

(...)