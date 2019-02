Depuis trois mois maintenant, les gilets jaunes battent le pavé partout dans l'Hexagone pour se plaindre de leurs difficultés à nouer les deux bouts en fin de mois.

Pour François Hollande, qui s'est exprimé dans les colonnes du Soir, il s'agit là de la démonstration d'une "colère lourde et sourde" sur des thématiques aussi diverses que "les injustices fiscales, la fracture territoriale, et la défaillance de la représentation politique". Le premier chef de l'Etat socialiste depuis François Mitterand en profite pour tacler la politique menée par Emmanuel Macron, son ancien ministre de l'Economie qui lui a succédé à l'Elysée. Cette crise serait selon M. Hollande la conséquence de "décisions malencontreuses prises depuis l’été 2017 en matière d’impôts [et d'] un certain nombre de déclarations qui n’avaient pas toujours été bien comprises".

Plusieurs villes ont été touchées par le mouvement, non sans casses à certaines occasions. Des débordements évitables selon l'occupant de l'Elysée entre 2012 et 2017. "Si cette protestation largement soutenue par l’opinion publique avait obtenu une réponse plus tôt, les débordements auraient pu être évités, tout comme la répétition des manifestations."

Et d'espérer une sortie de crise grâce à la mise en place du grand débat national.