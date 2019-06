Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a qualifié dimanche d'"erreur historique" le projet du président du Conseil européen Donald Tusk de proposer le Néerlandais social-démocrate Frans Timmermans à la tête de la Commission européenne, lors d'un sommet dimanche à Bruxelles.

Les chefs d'Etats et de gouvernement des 28 pays de l'UE européens doivent tenter lors de ce sommet de crise à Bruxelles de surmonter leurs dissensions pour désigner le nouveau chef de la Commission, clef pour les nominations aux autres postes de pouvoir de l'Union européenne.

Dans une lettre adressée à Joseph Daul, président du Parti populaire européen (PPE, droite) et publiée sur Twitter par la secrétaire d'Etat hongroise aux Affaires européennes, Judit Varga, M. Orban s'est insurgé contre la possible nomination de M. Timmermans.

Ce scénario donnerait le poste clé à la formation qui est arrivée deuxième, derrière le PPE, aux élections européennes du 26 mai.

Le Fidesz de M. Orban est membre, lui, du PPE. Il en a été suspendu en mars 2019 en raison de ses virulentes prises de position anti-Bruxelles. Le Fidesz ne compte que 12 eurodéputé affiliés au PPE.

Pour M. Orban, il est "humiliant" que le parti arrivé en tête au scrutin -- soit le PPE -- laisse le poste clé pour lequel il s'est battu à un autre, moins bien placé.

Visegrad n'en veut pas

La Hongrie fait partie des pays les plus hostiles à la nomination de M. Timmermans, avec les trois autres du groupe dit de Visegrad (Pologne, République tchèque et Slovaquie) et l'Italie.

Actuel numéro 2 de la Commission, M. Timmermans a lancé des procédures pour violation de l'Etat de droit contre la Hongrie et la Pologne.

Le prétendant du PPE, l'Allemand Manfred Weber, recalé par les chefs d'Etat lors d'un sommet le 20 juin, aurait renoncé, selon ses proches et plusieurs sources au sein du PPE.

Sa condition: être élu mercredi à la présidence du Parlement européen, ce qui implique un soutien des élus socialistes et centristes.

Son retrait permettrait de savoir si un autre candidat, celui des sociaux-démocrates, le Néerlandais Frans Timmermans, premier vice-président de la Commission, peut obtenir la double majorité requise au Conseil et au Parlement européen pour occuper le poste.