La situation au Gabon est sous contrôle et les mutins ont été arrêtés ou sont en fuite après une tentative de coup d'Etat militaire lundi à l'aube, a déclaré le porte-parole du gouvernement Guy-Bertrand Mapangou. "Le calme est revenu, la situation est sous contrôle", a-t-il dit à l'AFP. Le porte-parole gouvernemental a ajouté que, sur un commando de cinq militaires qui avaient pris le contrôle de la radio-télévision nationale dans la nuit de dimanche à lundi et appelé à un soulèvement, "quatre ont été arrêtés, un est en fuite".

Des militaires gabonais ont lu un message à la radio d'Etat lundi vers 6h30 appelant le peuple gabonais à se "lever" et annonçant la prochaine mise en place d'un "Conseil national de restauration" en l'absence du président Ali Bongo Ondimba en convalescence au Maroc. Des coups de feu avaient aussi été entendus au même moment autour de la Radio Télévision Gabonaise (RTG), dans le centre de Libreville. Des blindés des forces de sécurité gabonaises bloquaient à 7h00 l'accès à ce boulevard.

Le 24 octobre dernier, le président Bongo, victime d'un AVC, a été hospitalisé à Ryad où il a été soigné pendant plus d'un mois avant d'être transféré à Rabat, où il se trouve toujours en convalescence. Depuis deux mois, la communication officielle a été rare et partielle quant à la santé du chef de l'Etat, alimentant les rumeurs les plus folles sur les réseaux sociaux.

L'UA "condamne fermement" la tentative de coup d'Etat

L'Union africaine "condamne fermement" la tentative lundi de coup d'Etat militaire au Gabon, a fait savoir Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de l'UA.

"L'Union africaine (UA) condamne fermement la tentative de coup de ce matin au Gabon. Je réaffirme le rejet total par l'UA de tout changement inconstitutionnel de pouvoir", a tweeté M. Faki.