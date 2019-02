International Le jeune Joshua, âgé de 11 ans et originaire du Delaware, vit un véritable enfer. La raison : il porte le même nom de famille que le président américain.

Même s'il n'a aucun lien de parenté avec le magnat de l'immobilier, l'écolier subit chaque jour les moqueries de ses petits camarades de classe.

"Ils le traitent d'idiot, de stupide et ils l'insultent" avait expliqué sa mère, Megan, en décembre dernier, à WPVI-TV.

"Il m'a dit qu'il se détestait, et qu'il détestait son nom de famille, poursuit la maman, qu'il se sentait triste en permanence, et qu'il ne voulait plus vivre cela. Pour des parents, c'est effrayant."

Ces incidents répetés vont peut-être prendre fin : l'école a accepté de changer de remplacer le nom "Trump" par celui du père de l'enfant, Berto.

Sensible à cet histoire, le couple présidentiel américain a décidé d'inviter le jeune garçon au Congrès pour assister au traditionnel discours sur l'état de l'Union, qui se tient dans un climat très tendu outre-Atlantique.