© Wikimedia/Notre-Dame de Paris Les statues qui se trouvaient sur la flèche, qui s'est effondrée lundi soir, avaient été retirées quelques jours avant l'incendie et ont donc été épargnées de justesse. André Finot, porte-parole de la cathédrale, est revenu sur les lieux au lendemain du désastre. Il a expliqué à BFMTV que les vitraux n'avaient pas été touchés et que les trois rosaces qui datent des 12e et 13e siècles étaient encore intactes. Mais compte tenu de la fragilité de l'édifice, les vitraux ne sont pas entièrement protégés.

Le bourdon, nom donné à la grosse cloche de Notre-Dame, n'a pas été menacé par les flammes. Selon Franck Riester, le grand orgue a été assez atteint. Mais ces propos ont été démentis par Laurent Prades, le régisseur du patrimoine intérieur de la cathédrale. Il a souligné sur Europe 1 que le fameux orgue n'a “absolument pas été touché, si ce n’est qu’il est très empoussiéré. Mais il n’a pas pris une seule goutte d’eau. Il a pris de la suie et de la poussière, donc il est totalement inutilisable. Mais rien n’a brûlé, rien n’a fondu.” © Wikimedia

Ce qui a été détruit



Plusieurs grands tableaux n'ont pas pu être décrochés et donc sauvés. Ces oeuvres, placées dans les arcades de la nef, du chœur, des croisillons et du déambulatoire et dans les chapelles, représentaient la vie des apôtres. Comme précédemment expliqué, la flèche s'est effondrée en soirée. De même que la charpente en bois, mangée par les flammes.



Si l'ampleur des dégâts n'a pas encore été mesuré, un inventaire de certains objets et œuvres d'art sauvés des flammes a déjà été établi.Selon Franck Riester, ministre français de la Culture, les pompiers se sont attelés, lundi soir, à mettre toutes les œuvres d'art encore en état en sécurité afin de les préserver.Ce matin, lors du 7-9 sur France Inter, le ministre a fait le point sur les éléments qui ont été épargnés et ceux qui ne l'ont pas été. Le Trésor a notamment été préservé. Situé au sud du chœur de la cathédrale, il renferme des pièces prestigieuses comme la Couronne d'épines, d'autres répliques de la Passion du Christ et la tunique de Saint-Louis.