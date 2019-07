Les récoltes battent leur plein dans les exploitations européennes. Au Royaume-Uni comme dans le reste du continent. À ceci près que les agriculteurs britanniques ont du mal à attirer les saisonniers européens, qui représentent l’immense majorité de leur main-d’œuvre printanière et estivale. “Au cours de l’année écoulée, nombre de mes saisonniers tchèques habituels, avec qui j’échange régulièrement par email, m’ont fait part de leurs inquiétudes”, raconte Jeremy Best, 61 ans, le propriétaire de Mitchell Fruit Garden, une exploitation de fraises située non loin de Truro, en Cornouailles. “Ils m’ont demandé : “Ai-je le droit de venir ? On m’a dit que vous, les Britanniques, ne voulez plus de nous”.

(...)