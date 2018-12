Les élections présidentielle, législatives nationales et législatives provinciales se sont déroulées dimanche de manière chaotique. Marquées par de nombreuses irrégularités, en partie volontaires, seront-elles crédibles ?

Amputés d’une partie de l’électorat réputé favorable à l’opposant Martin Fayulu, les scrutins présidentiel et législatifs se sont déroulés dans un désordre certain, dimanche, au Congo. Alors que Beni, Butembo (Nord-Kivu) et Yumbi (Maï-Ndombe) étaient exclus du vote, la société civile a organisé elle-même l’élection à Beni ; selon une source d’opposition, policiers et militaires refuseraient de disperser les électeurs.

Ailleurs, les informations parvenues à La Libre Belgique rapportaient de nombreux cas d’irrégularité.

(...)