Les députés italiens ont voté samedi soir la confiance au gouvernement populiste sur le budget 2019, issu d'un long bras de fer avec la Commission européenne.

La question de confiance posée par le gouvernement d'union du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisytème) et de la Ligue (extrême droite) a été approuvée par 327 députés, 228 se prononçant contre et un s'abstenant.

Le texte, issu d'un long bras de fer avec la Commission européenne qui en avait rejeté la version initiale -- pour la première fois dans l'histoire de l'UE --, a déjà été adopté par le Sénat qui a voté la confiance en pleine nuit il y a une semaine.

La séance parlementaire a débuté en fin d'après-midi avec les déclarations des différents groupes et une volée d'accusations réciproques entre majorité et opposition, avant le vote de confiance prévu dans la soirée. L'adoption formelle du texte est prévue dimanche matin.

Le gouvernement constitué par le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et la Ligue (extrême droite), au pouvoir depuis le 1er juin, prévoit un déficit public à 2,04% du Produit intérieur brut (PIB), contre 2,4% au départ. La prévision de croissance 2019 a été abaissée à 1%, au lieu de 1,5%.

L'Italie doit en effet contenir sa dette publique, qui dépasse les 130% de son PIB, pour éviter une sanction des marchés financiers et une procédure d'infraction de l'UE.

Et la majorité doit faire adopter le texte avant le 1er janvier, faute de quoi l'Italie fonctionnera d'un mois sur l'autre avec une réplique du budget 2018. Cela retarderait d'autant la mise en place des mesures dont les partis au pouvoir comptent se prévaloir lors de la campagne des élections européennes au printemps.

L'opposition de gauche comme de droite dénonce avec virulence un manque de respect du Parlement, qui n'a pas pu débattre des mesures l'une après l'autre, alors que les sénateurs n'ont reçu le texte que quelques heures avant leur vote la semaine dernière.

Samedi, plusieurs dizaines d'élus et de militants du Parti démocrate (PD, centre gauche) ont manifesté devant la Chambre des députés. Le PD a également déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, qui doit en examiner la validité le 9 janvier.

Gilets bleus

Et dans l'hémicycle, les députés de Forza Italia (FI, droite), le parti de Silvio Berlusconi, ont endossé des gilets bleus proclamant "Stop aux impôts", "Pas touche aux associations", "Pas touche aux retraites".

"A partir de janvier, ces mêmes gilets seront dans les rues de toutes les villes pour continuer la mobilisation contre le gouvernement, au côté de l'autre Italie, l'Italie sérieuse et travailleuse encore une fois pénalisée", a promis M. Berlusconi dans un communiqué.

La gauche et les syndicats ont également prévu une journée de mobilisation le 12 janvier, pour dénoncer en particulier la décision de désindexer de l'inflation les pensions de retraites supérieures à 1.500 euros nets par mois.

Comme promis, le budget prévoit le revenu de citoyenneté promis par le M5S, l'abaissement de l'âge de la retraite et la diminution des impôts des auto-entreprises, deux mesures voulues par la Ligue.

Mais son vaste plan d'investissement a été revu à la baisse, faute de moyens, et au total les impôts sur les sociétés seront en hausse, y compris pour celles à but non lucratif, même si le gouvernement s'est engagé à revenir dès janvier sur cette dernière mesure qui a fait scandale.

"La nécessité d'éviter la procédure d'infraction (...) nous a obligés à arriver dans la zone Cesarini", a expliqué vendredi en conférence de presse le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, en référence à un footballeur des années 1930 resté célèbre pour ses buts en toute fin de match.

"Il n'y a pas eu de volonté délibérée de la part du gouvernement d'éviter une discussion et de comprimer la durée du débat parlementaire", a-t-il ajouté, en assurant que le budget avait bien été rédigé "en Italie" et non à Bruxelles comme l'assure l'opposition.

Le bras de fer entre gouvernement italien et autorités européennes s'était engagé au début de l'automne, quand Rome avait présenté un projet de budget prévoyant un déficit public à 2,4% du PIB, bien au-delà des 0,8% sur lesquels s'était engagé le gouvernement précédent.

L'accord conclu le 19 décembre avec Bruxelles prévoit près de 5 milliards d'euros d'économies par rapport à la première version.

Voici les principaux points du budget:

Réforme des retraites

Le texte assouplit les conditions de départ en retraite, une promesse phare de la Ligue, avec 3,9 milliards d'euros budgétés en 2019 et 8,6 milliards en 2020.

Alors que la loi actuelle prévoit un départ à 67 ans, une "quota 100" permet de partir à compter de 62 ans et 38 années de cotisations. Le gouvernement estime que 85% des quelque 400.000 personnes concernées en 2019 en profiteront et espère libérer ainsi des emplois pour les jeunes.

Comme promis, le texte prévoit aussi une réduction des retraites dites "dorées", mais le gouvernement a aussi ajouté la semaine dernière une limitation progressive de l'indexation sur l'inflation des pensions supérieures à 1.500 euros net par mois.

Revenu et retraite de citoyenneté

Promesse phare du M5S, ce revenu mensuel de 780 euros est destiné à 1,7 million de familles les plus modestes et vise à favoriser leur réinsertion.

Sa dotation initiale de 9 milliards d'euros pour 2019 a été réduite à 7,1 milliards. Le M5S promet les premiers chèques dès avril mais la mise en place du dispositif s'annonce complexe et ses conditions assez strictes.

Amnistie fiscale

Voulue par la Ligue, cette amnistie concernera finalement des personnes n'ayant pas payé des impôts qu'elles avaient déclarés correctement ou sous-déclarés entre 2000 et 2017.

Le gouvernement propose aussi une mini-flat tax de 7% pour les retraités de l'étranger, italiens ou non, décidant de venir ou revenir vivre dans les petites communes du sud du pays.

Réforme fiscale

Les impôts seront ramenés à 15% pour plus d'un million d'auto-entrepreneurs et artisans ayant un chiffre d'affaires de moins de 65.000 euros.

Parallèlement, le gouvernement introduit en particulier une "web tax" de 3% pour les entreprises qui vendent des biens, des services ou de la publicité sur internet, ce qui devrait rapporter 150 millions en 2019, et 600 millions une fois le système fonctionnant à plein régime.

Au final, le total des taxes sur les sociétés sera en hausse. Si les banques et les assurances vont être les plus touchées par les hausses, les organisations à but non lucratif voient aussi leur taux d'imposition doubler. Le gouvernement a cependant promis de revenir sur cette dernière mesure dès janvier.

Mini-hausse des investissements

Aux 38 milliards d'euros déjà alloués sur 15 ans pour les infrastructures, le gouvernement qui avait signé fin mai un programme commun très expansif prévoyait d'ajouter 9 milliards pour les trois prochaines années, afin de relancer la croissance via "le plan d'investissements publics le plus important jamais réalisé en Italie".

Mais faute de moyens, le montant a été nettement revu à la baisse: seulement 3,6 milliards sur trois ans.

Pas de hausse de la TVA

La précédente loi de finances prévoyait une augmentation automatique de la TVA. La nouvelle supprime cette hausse automatique, ce qui va amputer le budget de 12,5 milliards d'euros de recettes fiscales en 2019.

En revanche, le mécanisme est maintenu pour les années suivantes, à moins que le gouvernement ne trouve 23 milliards de recettes en 2020 et plus de 28 milliards en 2021.

Baisses de dépenses, nouvelles recettes

- Gel des titularisations dans la fonction publique jusqu'au 15 novembre 2019.

- Baisse de 500 millions d'euros par an pour les fonds alloués à l'accueil des migrants.

- Hausse des taxes sur les jeux, et des recettes venant des privatisations.

- Réduction progressive des aides directes à la presse (28,5 millions d'euros en moins en 2019) jusqu'à leur suppression en 2022.

- Ecotaxe de 1.100 à 2.500 euros pour l'achat d'une voiture de moyenne ou grosse cylindrée, mais pas pour les véhicules utilitaires, et bonus pour les véhicules électriques ou hybrides.

Mais aussi

- Venise est autorisée à faire payer l'entrée sur son territoire, comme les îles de Capri et d'Elbe: 2,50 à 5 euros par personne selon les périodes.

- Le gouvernement envoie le génie militaire boucher les nids-de-poule de Rome (40 millions d'euros en 2019), au grand dam d'autres communes qui réclament une aide similaire.

- Familles: des terres agricoles publiques offertes aux parents d'au moins trois enfants mais les étrangers hors-UE exclus de la carte "familles nombreuses".