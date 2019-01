Jean-Luc Mélenchon a profité de cette fin d'année et des traditionnels voeux qui l'accompagnent pour réaffirmer son soutien aux gilets jaunes. " J’ai le cœur plein de gratitude pour ces gilets jaunes qui mènent avec tant de bon sens, tant de sang-froid, tant de constance, le combat pour libérer notre pays des chaines de l’argent roi", a écrit le leader de la France insoumise sur Facebook.

Mais si le député LFI est reconnaissant envers la mobilisation citoyenne dans son ensemble, il l'est tout particulièrement vis-à-vis d'un des pilliers de celle-ci: le très controversé Eric Drouet. En effet, Mélenchon ne tarit pas d'éloge à propos de celui qui sera pourtant jugé en juin pour "port d'arme prohibé de catégorie D", allant jusqu'à lui avouer une certaine "fascination". L'homme politique va plus loin encore en comparant Eric Drouet à une figure de la Révolution française portant le même nom que ce dernier, Jean-Baptiste Drouet. "Ce Drouet-là est un vrai modèle dans ce qu'est une révolution populaire : on n'attend pas les consignes pour agir", ajoute Mélenchon, envoyant un message fort aux gilets jaunes.

Le leader de la France insoumise conclut en remerciant une dernière fois Eric Drouet et tous les gilets jaunes "dignes héritiers de l'histoire", pour ce que le député considère comme "une des meilleures choses qui soit arrivée à la France".