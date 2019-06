Ce dimanche 23 juin, l’ancien vice-président congolais, qui a passé dix ans dans les geôles de la Cour pénale internationale (CPI) avant d’être acquitté des accusations de crimes de guerre et contre l’humanité, a été accueilli par des dizaines de milliers de supporters venus de tout Kinshasa. "À chaque fois, c’est une surprise. J’ai le sentiment qu’ils étaient encore plus nombreux que lors de mon précédent retour du mois d’août 2018. Les attentes du peuple congolais sont énormes", explique-t-il un peu plus de 24 heures après cette "joyeuse entrée". Ses supporters l’ont accompagné jusqu’à l’esplanade de Sainte-Thérèse où l’opposant a tenu un meeting dans lequel il a fustigé la corruption.