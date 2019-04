L'alerte à la bombe qui a mené mardi midi à l'évacuation du gratte-ciel de 56 étages Torre Espacio, dans le nord de Madrid, a été levée, a indiqué peu après 14h00 la police espagnole sur son compte Twitter. "La situation revient à la normale" et les quelque 2.000 travailleurs peuvent réintégrer leurs bureaux. La police, les pompiers et services de secours ont été mobilisés pour évacuer cette tour de 235 mètres de hauteur, qui abrite notamment les ambassades canadienne, australienne, britannique et néerlandaise. Aucun objet explosif n'a cependant été retrouvé. La police cherche à présent à déterminer l'origine de l'appel.

Dans la foulée de l'évacuation, l'ambassade d'Australie a indiqué qu'elle resterait fermée pour la journée.