La progression du terrorisme d’extrême droite en Allemagne est "inquiétante" et une "menace pour notre démocratie", a reconnu jeudi le ministre allemand de l’Intérieur, Horst Seehofer. Plus de 24 000 militants d’extrême droite ont été identifiés en 2018 par l’Office pour la protection de la constitution (BfV), responsable de la sûreté intérieure. Plus de la moitié d’entre eux, soit 12 700 personnes, serait potentiellement violente.

