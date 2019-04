Quatre sénateurs républicains étaient fermement opposés jeudi à l'éventuelle nomination à la Banque centrale américaine d'un fidèle supporteur de Donald Trump et ex-homme d'affaires controversé, Herman Cain, soit assez, en théorie, pour bloquer sa confirmation.

Le président républicain Donald Trump critique sans relâche depuis des mois la Fed et son président, Jerome Powell, pour avoir augmenté les taux d'intérêt à la fin de l'année dernière.

Cela rend les crédits plus chers et pourrait mécontenter les consommateurs, alors qu'un ralentissement économique mondial risque déjà de peser sur l'économie américaine et que la présidentielle de 2020 se profile.

Pour renforcer son influence sur la Banque centrale, Donald Trump veut nommer deux de ses ardents supporteurs à des postes de gouverneurs: Stephen Moore, 59 ans, l'un de ses anciens conseillers de campagne et économiste controversé, ainsi que Herman Cain, 73 ans, un "homme hautement respecté" et "un ami", a déclaré Donald Trump.

Ce dernier a dirigé une chaîne de pizzerias et a été membre d'une branche régionale de la Fed. Sa candidature à la présidentielle de 2012 avait été torpillée par des allégations de harcèlement sexuel.

Avant même que ces nominations ne soient officielles, quatre sénateurs républicains ont déclaré qu'ils voteraient contre la confirmation de Herman Cain au Sénat, qui a le dernier mot sur ces choix présidentiels.

Les républicains disposent d'une majorité mais avec 53 sièges sur 100, ils ne peuvent se permettre que trois défections, si tous les démocrates votent contre.

Jeudi, le sénateur Kevin Cramer a été le quatrième à exprimer son opposition: "Si je devais voter aujourd'hui, je voterais non", a-t-il déclaré.

Trois autres sénateurs l'avaient précédé: l'ex-candidat à la présidentielle Mitt Romney, Lisa Murkowski et Cory Gardner.

"Je ne pense pas que Herman Cain serait confirmé par le Sénat, et j'estime qu'il serait sage pour le président de nommer quelqu'un de moins partisan et de plus expérimenté en économie", a déclaré Mitt Romney mercredi. "Je voterais non si jamais il était nommé", a-t-il ajouté.

Alors que les relations sont tendues entre Donald Trump et Jerome Powell, les démocrates de la Chambre des représentants ont invité ce dernier à s'exprimer jeudi soir, à huis clos, lors de leur conférence annuelle près de Washington.