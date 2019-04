L'utilisation de cette vidéo et le buzz autour de Jawad Bendaoud posent problèmes pour le collectif Life for Paris, l'association de victimes des attentats du 13 novembre 2015.L'association, qui parle aux noms des victimes et proches de victimes, se dit "consternée". "Notre société préfère stariser un criminel et un délinquant multirécidiviste qu'éviter de heurter les victimes des pires attentats de notre histoire", est-il indiqué dans un communiqué officiel.





Il semblerait que les twittos américains n'aient pas compris de qui il s'agissait lorsqu'ils ont utilisé la séquence à des fins humoristiques.

Son attitude risible au tribunal correctionnel de Paris a été moquée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux et a même traversé les frontières. La vidéo originale, publiée par l'utilisateur @Mohamedjellit a été vue plus de 162.000 fois sur Twitter.La séquence a ensuite été réutilisée par les twittos américains dans un but humoristique. Le compte Instagram @daquan, spécialisé dans les "mèmes", a d'ailleurs plusieurs fois repris cette extrait.