Téhéran a mis en garde jeudi contre les "idées fausses" du président américain Donald Trump qui a évoqué la veille la possibilité d'une "guerre courte" des Etats-Unis contre l'Iran. L'idée d'une "'guerre courte' avec l'Iran est une illusion", a écrit le ministre des Affaires étrangères iranien, Mohammad Javad Zarif, sur Twitter.

Reprenant ou faisant allusion à des propos récents de M. Trump qui selon lui "menacent la paix", M. Zarif a publié sur son compte une série de cinq aphorismes.

"Les sanctions ne sont pas une solution alternative à la guerre, elles SONT une guerre", écrit-il ainsi, "'Oblitération' = génocide = crime de guerre". "Celui qui commence une guerre n'est pas celui qui la finit" et "on ne peut pas à la fois négocier et menacer".

La crise au long cours qui caractérise depuis 40 ans les relations entre les Etats-Unis et la République islamique connaît depuis environ deux mois un nouvel accès de fièvre sur fond d'escalade dans la région du Golfe, et plus particulièrement depuis que l'Iran a abattu un drone américain le 20 juin.

Dans ces circonstances ultratendues faisant craindre un embrasement, Donald Trump a évoqué mercredi la possibilité d'une guerre courte contre Téhéran, potentiellement dévastatrice selon lui.

"Nous sommes dans une position très forte, et ça ne durerait pas très longtemps, je peux vous le dire", a-t-il assuré. "Et je ne parle pas de troupes au sol."

Une guerre que les Etats-Unis ne souhaitent pas

Les Etats-Unis ne cherchent pas à entrer en guerre contre l'Iran, a assuré jeudi le nouveau chef du Pentagone, Mark Esper, au terme d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan. Washington appelle les alliés européens à encourager Téhéran à s'assoir à la table des négociations afin de privilégier "la voie diplomatique" et éviter ainsi un éventuel conflit. "Nous souhaitons que l'Iran revienne sur la voie de la diplomatie et qu'elle revienne à la table des négociations", a souligné M. Esper lors d'une conférence de presse au siège bruxellois de l'Alliance atlantique.

Washington souhaite en effet, à l'appel du président américain Donald Trump lancé ces derniers jours, une rencontre entre les Etats-Unis, leurs partenaires et l'Iran. "Les Européens doivent soutenir cette solution diplomatique", a insisté le patron de la Défense américaine, qui faisait ses premiers pas sur la scène internationale depuis son entrée en fonction.

Il a cependant souligné que les Etats-Unis feraient tout pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs partenaires dans la région.

Afin d'éviter une escalade des tensions, M. Esper a notamment appelé Téhéran à assurer la liberté de navigation dans le Golfe persique. Il a dénoncé le blocage de six navires dans le Golfe persique, mais aussi la destruction d'un drone américain "dans l'espace aérien international".

M. Esper a annoncé qu'il reviendra en juillet à l'Otan afin de "briefer les alliés sur l'évolution de la situation en Iran et notre perspective sur ce qu'il s'est passé (entre l'Iran et les Etats-Unis) durant ces trois derniers mois. Nous souhaitons manifester notre inquiétude que cette situation puisse dégénérer en conflit et condamner le mauvais comportement de l'Iran". Il a également accusé Téhéran de semer le chaos au Moyen-Orient depuis 40 ans.

M. Trump accuse Téhéran de chercher à obtenir l'arme atomique et de soutenir les terroristes dans la région. Peu avant l'ouverture du sommet du G20, il a même déclaré que les Etats-Unis seraient en position de force en cas de guerre contre l'Iran et qu'un éventuel conflit, qui n'impliquerait pas de troupes au sol, "ne durerait pas très longtemps".