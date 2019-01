5

Une épidémie de gastro à bord d'un des plus gros navires de croisière au monde

Un navire de croisière pouvant transporter plus de 6.000 passagers, de la compagnie Royal Caribbean, va rentrer samedi en Floride un jour plus tôt que prévu, après que plus de 200 voyageurs ont vu leurs vacances gâchées par la gastro-entérite.