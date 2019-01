Frans Timmermans estime qu'il est essentiel que la frontière entre la République d'Irlande et sa voisine britannique l'Irlande du Nord reste ouverte afin de garantir la paix dans cette région historiquement en proie à des violences intercommunautaires.

"Il y a une responsabilité morale européenne collective pour faire tout ce qui est en notre pouvoir afin d'éviter une recrudescence du conflit dans cette région", a déclaré le vice-président de la Commission européenne à l'agence de presse allemande DPA et au quotidien britannique The Guardian. M Timmermans a ensuite ajouté qu'il ne "comprendra jamais" pourquoi "plusieurs personnes à Westminster sont si cavalières à ce sujet".

Frans Timmermans a par ailleurs insisté sur le fait que la solution de backstop - ce filet de sécurité censé éviter le retour d'une frontière physique entre les deux Irlande- doit être "irréprochable" et "non limité dans le temps". Autrement, "ce n'est plus un filet de sécurité", a-t-il déclaré.

Certains partisans du Brexit craignent que le backstop, qui consiste à créer un "territoire douanier unique" regroupant l'UE et le Royaume-Uni, empêche dès lors une rupture nette entre ces derniers.