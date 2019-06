Deux Français ont été condamnés à mort dimanche en Irak, portant à neuf le nombre de djihadistes français ayant écopé de la peine capitale en une semaine de procès. Dimanche, Fodil Tahar Aouidate, 32 ans, et Vianney Ouraghi, 28 ans, ont été reconnus coupables d’appartenance au groupe État islamique (EI), crime passible de la peine capitale en Irak, que l’accusé ait ou non combattu.

En tout, 12 Français transférés ensemble fin janvier de la Syrie vers l’Irak sont jugés à Bagdad depuis dimanche dernier. Deux autres Français seront jugés lundi devant le même tribunal antiterroriste de Bagdad, les autorités kurdes de Syrie qui les détenaient ne représentant pas un État et Paris n’entretenant pas de relations diplomatiques avec Damas.

Les opinions publiques en Europe sont fortement hostiles au retour au pays des étrangers de l’EI. La France se trouve donc devant un paradoxe : elle ne veut pas juger ses ressortissants mais elle ne veut pas que l’Irak les condamne à mort. Paris dit donc intervenir "au plus haut niveau " pour éviter qu’ils ne soient pendus.

Depuis 2018, l’Irak a condamné plus de 500 étrangers de l’EI - hommes et femmes -, mais aucun de ceux ayant écopé de la peine capitale (dont deux Belges) n’a jusqu’ici été exécuté. Une Allemande a même vu sa peine commuée en prison à perpétuité en appel. Les condamnés ont 30 jours pour faire appel.

Vianney Ouraghi - qui avait d’abord rejoint la branche d’Al-Qaïda en Syrie en 2013 avant de faire allégeance à l’EI un an plus tard - et Fodil Tahar Aouidate - décrit comme autoritaire, violent et prêt à mourir pour l’idéologie radicale de l’EI - sont, comme les autres avant eux, restés impassibles à l’annonce du verdict.

Originaire de Roubaix, Fodil Tahar Aouidate était apparu peu après les attentats du 13 novembre 2015 en France (130 morts) dans une vidéo. Il y disait son "grand plaisir et grand bonheur de voir ces mécréants souffrir ". Il était, selon le renseignement français, proche d’Abdelhamid Abaaoud et de la mouvance salafiste belge. (AFP)