Tête baissée, sans un regard pour les nombreux journalistes venus assister à son départ, Carola Rackete, la capitaine du Seawatch arrêtée samedi matin, a quitté l'ile de Lampedusa ce lundi, direction le palais de justice d'Agrigente dans le sud de la Sicile.

« Comment allez-vous Carola ? » lui a demandé une journaliste allemande, sans obtenir de réponse, avant de filmer la jeune femme monter, les mains libres, sur le bateau des garde-côtes et quitter le port où elle était entrée dans la nuit de vendredi à samedi en forçant le blocus imposé par l'Italie.

La capitaine reste déterminée, prête à s'expliquer devant la chambre du conseil, qui devra décider ce lundi après-midi de sa possible remise en liberté. Car tout en confirmant les chefs d'inculpation (refus d'obéir aux ordres d'un navire de guerre, résistance et violence contre un navire de guerre et navigation en zone interdite), le procureur d'Agrigente, Luigi Patronaggio, a demandé l'interdiction de domicile en province d'Agrigente, région du sud de la Sicile dans laquelle se trouve l'ile de Lampedusa où la capitaine du Seawatch était aux arrêts domiciliaires.

Selon la presse italienne, cette demande du parquet pourrait donc libérer Carola Rackete qui resterait inculpée mais libérée, comme le demandent plusieurs pays européens à l'Italie.

Décret d'expulsion

« J'espère que son arrestation sera confirmée », a déclaré Matteo Salvini qui, sur les réseaux sociaux, qualifie la capitaine de « criminelle allemande ». Mais le ministre de l'Intérieur a aussi préparé un décret d'expulsion qui, en cas de libération de la capitaine du Seawatch, permettrait son expulsion immédiate du territoire italien, une situation prévue pour les citoyens européens qui commettent un délit sur le territoire d'un autre état membre.

A Berlin, le gouvernement allemand suit attentivement la procédure, tout en répétant qu'il ne peut évidemment intervenir dans une enquête qui concerne la justice italienne mais que le secours en mer ne doit pas être criminalisé.