La démission de la présidente du Parti social-démocrate (SPD), Andrea Nahles, fait de nouveau tanguer le gouvernement allemand pendant que les deux partis de coalition se cherchent une nouvelle ligne politique. Les dernières apparitions d’Andrea Nah-les, mâchoire serrée, regard amer, après la défaite cuisante de son parti aux élections européennes, laissaient pressentir son état d’esprit. Ses mots aussi, fustigeant les attaques contre elle en coulisses plutôt qu’au grand jour. À peine plus d’un an après son arrivée à la tête d’un SPD dans la tourmente, elle a finalement jeté l’éponge en annonçant dimanche qu’elle démissionne de la présidence du parti et du groupe parlementaire. "Salut camarade, j’ai compris", traduit un caricaturiste allemand en la représentant avec une dizaine de couteaux plantés dans le dos.

(...)