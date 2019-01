Parmi les 435 députés, dont 102 femmes, qui ont prêté serment jeudi à l’occasion de l’installation du 116e Congrès des États-Unis, il est une personnalité qui retient de plus en plus l’attention : Alexandria Ocasio-Cortez, désormais désignée par ses initiales, AOC. Représentant la 14e circonscription électorale de l’État de New York (qui englobe le Queens et le Bronx), elle est devenue, à 29 ans, la plus jeune élue dans l’histoire du pays.

