La mère de la chancelière Angela Merkel, Herlind Kasner, est décédée, a indiqué mercredi à l'AFP un porte-parole du gouvernement allemand, confirmant une information de la presse allemande.

"Herlind Kasner, la mère de la chancelière, est décédée", a-t-il expliqué, sans donner de détails sur la cause ni la date du décès.

Cette ancienne professeur de latin et d'anglais, réputée discrète dans l'entourage de la chancelière, est probablement morte début avril à l'âge de 90 ans, selon le quotidien populaire Bild et le magazine SuperIllu.

Elle avait donné naissance à Angela Kasner à Hambourg en 1954, avant de déménager en Allemagne de l'Est quelques semaines plus tard avec sa fille et son mari, Horst Kasner, pasteur et père de Mme Merkel, lui-même décédé en 2011.

M. Kasner était né à Berlin en 1926 d'un père aux racines et au nom polonais, Ludwig Kazmierczak. Il a germanisé le nom de la famille - en Kasner - quelques années après la naissance de son fils Horst.

La chancelière a adopté le nom de Merkel à la suite de son mariage en 1977 avec son premier mari, Ulrich Merkel, duquel elle a ensuite divorcé sans changer de nom.

Après avoir répondu mercredi aux questions de ses députés, Mme Merkel s'est rendue au sommet de l'Union européenne sur le Brexit à Bruxelles.