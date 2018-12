Répondre au téléphone le soir du réveillon de Noël fait partie des tâches auxquelles chaque président américain se soustrait depuis plus de cinquante ans maintenant. Donald Trump et sa femme Mélania n'ont pas échappé à la tradition ce 24 décembre et ont eu une poignée d'enfants au téléphone suivant la tournée de distribution de cadeaux du Père Noël.





L'homme le plus puissant du pays a semblé se prêter à l'exercice avec joie et n'a pas hésité à plaisanter avec les enfants. Mais Trump n'a pas su en rester là. Alors qu'il avait Coleman, un américain de sept ans, au bout du fil, le président lui a posé une question qui a fait réagir un grand nombre d'internautes. En effet, le milliardaire a demandé au jeune garçon s'il croyait encore au Père Noël du haut de ses sept ans, "parce qu'à sept ans c'est rare hein!".





Le manque de tact du président a été pointé du doigt sur la Toile et plus particulièrement sur le réseau social Twitter. Si la remarque de Trump a suscité l'indignation, elle a aussi fait l'objet de nombreux détournements.