Au terme de huit heures de discussion, les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-sept ont décidé de repousser la date du Brexit au 31 octobre prochain. C'est un compromis entre les partisans d'une extension courte et ceux qui privilégiaient un report pouvant aller jusqu'à un an. Le double objectif est d'en finir dès que possible avec le processus de retrait du Royaume-Uni, sans perturber le fonctionnement de l'UE.

Entre leur volonté d’éviter un Brexit désordonné et le souci de préserver l’Union européenne des perturbations d’un maintien à moyen terme du Royaume-Uni en son sein, les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-sept n’ont pas entièrement choisi, mercredi soir, à Bruxelles.

Après un peu plus de six heures de discussions, les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-sept se sont mis d’accord pour reporter au 31 octobre 2019 la date du Brexit, initialement fixée au 29 mars, puis une première fois reportée au 12 avril.

Dès avant le début de la réunion, il était clair que le débat du Conseil européen porterait non sur l’opportunité d’étendre la période de deux ans définie par l’article 50 du traité de l’UE pour préparer le retrait d’un Etat membre, mais sur la durée de cette extension et les conditions qui y sont attachées.

Les Vingt-sept coupent la poire en deux, exactement au milieu

