C'est ce vendredi qu'est entrée en vigueur une batterie de règles renforçant la sécurité aux frontières et au sein de l'espace Schengen, a annoncé la Commission européenne. Ces nouvelles règles doivent considérablement améliorer le fonctionnement du système d'information Schengen (SIS), par lequel 26 des 28 États membres de l'UE (l'Irlande et Chypre n'y sont pas encore connectés) et 4 pays associés (Suisse, Norvège, Liechtenstein et Islande) partagent des données de sécurité.

Signe de son importance, le SIS a été consulté pas moins de 5 milliards de fois en 2017 par les autorités nationales. Il contient actuellement près de 79 millions d'enregistrements.

Le système fournit en particulier des informations sur des personnes qui n'ont pas le droit d'entrer ou de séjourner dans ces pays, sur des personnes recherchées dans le cadre d'activités criminelles et sur des personnes disparues.

Il procure aussi des données relatives à certains objets perdus ou volés (par exemple des voitures, des armes à feu, des bateaux et des documents d'identité) ou des données nécessaires pour localiser une personne et confirmer son identité.

Mais le SIS souffrait de plusieurs insuffisances dans la gestion des données, dues notamment à la trop faible interopérabilité des systèmes d'information existants.

Ces trois dernières années, les instances de l'UE (Commission, puis Parlement et Conseil) ont donc réformé le système.

"Nous comblons aujourd'hui une lacune très importante en matière de sécurité dans l'UE", affirme le commissaire Dimitris Avramopoulos, en charge de la migration et des affaires intérieures.

"Les États membres auront l'obligation de créer des signalements liés au terrorisme dans le système d'information Schengen renforcé. Désormais, aucun individu constituant une menace ne devrait passer inaperçu: grâce à l'interopérabilité entre le SIS et nos autres systèmes d'information en matière de sécurité, de frontières et de migration, tous les points seront bientôt parfaitement liés entre eux sur nos écrans radars."

D'ici la fin de 2019, les États membres seront également tenus d'informer Europol des signalements de réponses positives liés au terrorisme.

Plusieurs autres fonctionnalités nouvelles seront mises en œuvre progressivement, le système devant être pleinement opérationnel dans les États membres trois ans après l'entrée en vigueur de la législation.

Ainsi, les nouvelles règles permettront d'introduire dans le SIS des signalements concernant des personnes inconnues qui sont recherchées dans le cadre d'une infraction pénale. En outre, une nouvelle catégorie de signalements a été introduite pour les "décisions de retour" à l'encontre de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

En ce qui concerne les enfants disparus et les personnes ayant besoin d'une protection, les autorités nationales seront en mesure d'introduire des signalements préventifs pour les personnes qui ont besoin d'une protection, en plus des signalements existants de personnes disparues.

Il sera aussi obligatoire d'introduire dans le SIS toutes les interdictions d'entrée prononcées à l'encontre de ressortissants de pays tiers afin d'empêcher ces personnes d'entrer dans l'espace Schengen.

Toutes ces nouvelles règles ont été mises en conformité avec le nouveau règlement général sur la protection des données et la directive "police" en la matière, assure en outre la Commission.