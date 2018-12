Le détroit de la Sonde a été victime d’une terrible catastrophe naturelle ce samedi. Un tsunami, provoqué par une éruption volcanique, s’est abattu sur les plages de la zone. Les vagues ont atteint entre 30 et 90 centimètres de haut selon la Croix-Rouge.

Le bilan du tsunami en Indonésie est monté à 373 morts, auxquels s'ajoutent plus de 1.400 blessés, a annoncé lundi l'Agence nationale de gestion des catastrophes.

128 personnes sont également portées disparues après ce tsunami qui a frappé soudainement samedi soir les rives du détroit de la Sonde, qui sépare les îles de Sumatra et de Java. Le précédent bilan faisait état de 281 morts.

Le tsunami a frappé soudainement samedi soir les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, après l'éruption du volcan connu comme "l'enfant" du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa.

Des équipes munies d'excavatrices et d'autres équipements lourds tentaient de dégager les débris lundi à la recherche de survivants.

Les experts ont mis en garde contre le risque de déferlement de nouvelles vagues mortelles dues à l'activité volcanique tandis que les autorités pensent que le bilan devrait s'alourdir encore.

Des centaines de bâtiments ont aussi été emportées par les vagues, qui ont déferlé sur les côtes méridionales de Sumatra et l’extrémité occidentale de Java aux alentours de 21 h 30.

Le volcan Anak Krakatoa, responsable du tsunami meurtrier, était sous haute surveillance depuis dix ans. Le cratère était d’ailleurs particulièrement actif depuis juin dernier. Il crachait à l’occasion des cendres très haut dans le ciel. En octobre, un bateau de touristes avait même failli être heurté par des morceaux de lave.

Les autorités indonésiennes avaient, au départ, ce samedi, déclaré que la vague n’était pas un tsunami mais une simple marée montante et avaient appelé la population à ne pas paniquer. Des images vidéo spectaculaires publiées sur les réseaux sociaux ont montré le contraire. On y voit une vague qui s’abat sur un concert en plein air donné par le groupe pop Seventeen. Ses membres ont été projetés hors de la scène par la vague. “J’ai vu soudain une grosse vague. J’ai dû courir, car la vague a déferlé sur la plage, submergeant les terres sur 15 à 20 mètres. La vague suivante est rentrée dans le périmètre de l’hôtel où je me trouvais”, raconte sur Facebook le photographe Oystein Andersen. L’homme prenait en photo le cratère au moment du drame.

Les Affaires étrangères sont entrées en contact avec "nos deux compatriotes qui habitent à l'intérieur des terres. Ils sont en sécurité", a tweeté lundi matin le ministre compétent Didier Reynders. "Selon les autorités indonésiennes, il n'y aurait pas d'étrangers parmi les victimes", a-t-il encore précisé. Initialement, les Affaires étrangères ont cherché de potentielles victimes belges uniquement dans la zone sinistrée, a indiqué le porte-parole du service public fédéral, Matthieu Branders. "Après avoir élargi la zone de recherches, deux de nos compatriotes qui vivent plus à l'intérieur des terres ont été contactés. Maintenant, nous sommes presque sûrs qu'aucun Belge n'a été touché par la catastrophe."

Le dernier tsunami à avoir frappé l’Indonésie a eu lieu en septembre dernier. Il avait fait plus de 1 234 morts sur l’île des Célèbres. Il s’était déclenché après un séisme de magnitude 7,5.