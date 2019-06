Inspirés de l’action de "l’égérie suédoise" Greta Thunberg, ils ont dressé leurs tentes et leurs pancartes devant le château de Christiansborg, siège du Parlement à Copenhague pour demander aux candidats "de défendre bec et ongles le climat dans leurs programmes de campagne"."Le climat constitue, dit-il, l’enjeu de ces élections. On en a eu un avant-goût lors des européennes où notamment les eurosceptiques et les climatosceptiques du Parti du peuple danois (DF, extrême droite) ont essuyé un cinglant revers." (...)