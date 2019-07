L'histoire d'Evaëlle, 11 ans, suscite énormément de réactions en France. Il y a deux semaines, elle a décidé de se suicider en se pendant à son lit. Scolarisée à Herblay dans le Val-d'Oise, la fillette était victime de harcèlement à l'école. Ses parents avaient déposé une plainte en février dernier et Evaëlle avait intégré une nouvelle école.





Ses parents expliquent au Parisien qu'une nouvelle plainte avait été déposée depuis qu'elle avait rejoint ce nouvel établissement. Une enquête est ouverte mais le Parisien précise que des élèves de son premier collège pointent le comportement d'une des professeurs d'Evaëlle. "Elle la traitait de folle", "Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, elle te dit que tu es nulle", "Elle s'attaque aux plus faibles", indiquent plusieurs compagnes de classe d'Evaëlle.





Pour les parents d'Evaëlle, celle-ci était "pleine de joie. Une enfant précoce, avec une très grande lucidité. Bien trop grande pour son âge. Elle voulait être amie avec tout le monde. Souvent dans l'excès et quand on est dans l'excès, on se fait rejeter". Marie, la maman, souhaite que des cours d'empathie soient mis au programme dès la maternelle. "En Finlande, c'est ce qu'ils font", fait-elle savoir.