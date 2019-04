Manach habsin ! (on ne s’arrêtera pas)". L’immense banderole accrochée sur la façade de la rue Didouche Mourad annonce la couleur. Tôt dans la matinée de vendredi, le centre d’Alger a de nouveau vibré au rythme des chants et des slogans : "Algérie libre et démocratique ! Pouvoir assassin ! Silmya (pacifique)". Malgré les barrages de la gendarmerie qui ont empêché les manifestants venus de province d’entrer dans la capitale, la foule des grands jours était au rendez-vous.