Le jeune Joshua Trump, maltraité durant des mois par des enfants à cause de son nom de famille avant d'être invité à Washington par Melania Trump, n'aura pas résisté au discours sur l'état de l'Union: il s'est endormi en pleine Chambre des représentants.

Melania Trump a fait du jeune garçon un symbole de sa lutte contre le harcèlement. Joshua Albert Trump, 11 ans, s'est fait harceler pendant des mois à l'école dans son Etat du Delaware à cause de son patronyme, bien qu'il n'ait aucun lien familial avec le président.

© AFP



Mardi soir, il faisait partie des invités de la Première dame au Congrès américain à Washington pour le discours solennel de Donald Trump sur l'état de l'Union.

© AFP



Un honneur réservé aux plus grands personnages de la société civile américaine auquel le petit Joshua a surement été sensible, mais cela ne l'a pas empêché de s'endormir, comme l'ont remarqué les caméras et les photographes.

Le discours a commencé à 21h et a duré près de 90 minutes, finissant à une heure peut-être trop tardive pour le jeune Joshua.