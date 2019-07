Le nouveau président du Parlement européen, le social-démocrate David Sassoli, s'est rendu vendredi à la station de métro Maelbeek pour rendre hommage aux victimes du terrorisme en Europe. Elu mercredi à Strasbourg, l'Italien tenait à effectuer ce "geste symbolique" à l'occasion du premier jour de sa présidence à Bruxelles. "C'est un geste pour tous les martyrs, pour toutes les victimes du terrorisme. On ne doit pas les oublier. On doit toujours être déterminés contre la violence et le terrorisme", a déclaré M. Sassoli aux médias présents sur les lieux.

Le nouveau président du Parlement européen a déposé une gerbe de fleurs blanches au pied d'une fresque rendant hommage aux personnes décédées lors de l'attentat terroriste du 22 mars 2016 dans la station de métro, située en plein coeur du quartier européen.

M. Sassoli est un ancien journaliste ayant entamé en 2009 une carrière d'eurodéputé sous les couleurs du centre gauche. Agé de 63 ans, il a succédé à un autre Italien, Antonio Tajani, au perchoir de l'assemblée.

Son élection permet à l'Italie de maintenir l'un de ses trois postes européens importants, après les départs de Mario Draghi (Banque centrale européenne) et de Federica Mogherini (cheffe de la diplomatie).