Le rapport final du procureur spécial Robert Mueller, chargé d'enquêter sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016, a été publié jeudi par le ministère américain de la Justice.

De nombreuses questions sont posées à travers ce document. L'une d'elles concerne notamment les déclarations de son ex-avocat, Michael Cohen, ayant dénoncé que le président américain lui avait ordonné de mentir au Congrès. Cependant, le rapport Mueller indique: "Le président savait que Cohen avait menti au Congrès à propos du projet d'une tour Trump à Moscou. Néanmoins, aucune preuve ne nous permet d'établir que Donald Trump a sommé ou indiqué à Cohen de formuler une fausse déclaration."

Le document de près de 400 pages est expurgé de ses données confidentielles.

► Pour le consulter dans son intégralité, cliquez ici.

"C'est un bon jour pour moi"

Le président américain Donald Trump s'est réjoui jeudi des conclusions de l'enquête russe, qui a confirmé l'absence d'entente entre son équipe de campagne électorale et Moscou, mais ne le blanchit pas des soupçons d'entrave à la justice.

"C'est un bon jour pour moi", a lancé Donald Trump à la Maison Blanche au moment de la publication de ce rapport de plus de 400 pages après 22 mois d'enquête qui ont empoisonné ses deux premières années de mandat.

"Il ne faudra jamais que cela arrive à un autre président, cette arnaque", a-t-il ajouté à propos d'une enquête qu'il qualifie de "chasse aux sorcières".

Plus tôt, Donald Tump avait exulté sur Twitter en faisant une référence à la célèbre série "Game of Thrones".

"Pas de collusion, pas d'obstruction. Pour les rageux et les démocrates de la gauche radicale, c'est Game Over", était-il écrit sur une image de lui imitant une affiche de la série, où on le voit de dos sur fond d'un épais brouillard.

Robert Mueller établit l'absence d'entente entre l'équipe de campagne électorale de Donald Trump et Moscou mais conclut ne pas être "en mesure" d'exonérer le président américain des soupçons d'entrave à la justice.