Le roi Salmane d'Arabie saoudite a appelé les pays arabes du Golfe à faire face aux actions "criminelles" de l'Iran à l'ouverture dans la nuit de jeudi à vendredi du sommet du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à La Mecque.

Le souverain saoudien a cité parmi ces actes "le sabotage de quatre navires près des eaux territoriales des Emirats arabes unis, une attaque contre des stations de pompage de pétrole et une attaque contre d'autres installations pétrolières vitales" en Arabie saoudite.

Le réunion des six dirigeants du CCG (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Oman, Qatar et Koweït) est la première de trois rencontres au sommet convoquées par Ryad pour examiner les tensions dans la région exacerbées par les attaques attribuées à l'Iran et les menaces américaines contre la République islamique.

Le Qatar, ostracisé depuis deux ans par trois de ses partenaires du CCG (Arabie saoudite, Emirats arabes unis et Bahreïn) participe à la réunion. Il est représenté par son Premier ministre, cheikh Abdallah ben Nasser Al-Thani, premier responsable qatari de ce rang à se rendre en Arabie saoudite depuis la rupture le 5 juin 2017.

Les adversaires du Qatar lui reprochent son soutien aux groupes islamistes jugés extrémistes comme les Frères musulmans et sa proximité avec l'Iran, ce qu'il nie.

Dans son discours, le roi Salmane s'est également élevé contre "les ingérences du régime iranien dans les affaires intérieures des pays de la région, le développement de ses capacités nucléaires et balistiques et ses menaces contre la navigation qui menacent à leur tour le flot du pétrole" en direction des marchés internationaux.

"L'absence d'une réaction ferme et dissuasive face aux actes de sabotages de l'Iran dans la région l'a encouragé à les poursuivre et à les accentuer comme on le constate aujourd'hui", a encore dit le souverain saoudien.

"Les récents actes criminels nous obligent à agir avec sérieux pour préserver la sécurité et les acquis du CCG", a-t-il souligné.

Ce sommet du CCG doit être suivi dans la nuit par un sommet de la Ligue arabe et le lendemain par un sommet des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Ces trois rencontres dans la première ville sainte de l'islam et à la fin du mois sacré de jeûne du ramadan ont été voulues par Ryad qui cherche à resserrer les rangs face à son rival chiite, l'Iran.

L'Arabie saoudite veut également affermir son rôle de puissance régionale, arabe et panislamique.