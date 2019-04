Beaucoup de personnes ont réagi au terrible incendie qui ravage la cathédrale Notre-Dame de Paris.

"Incrédulité et tristesse" au Vatican

Le Vatican a exprimé son "incrédulité" et sa "tristesse" lundi soir alors qu'un incendie ravageait la cathédrale Notre-Dame de Paris, "symbole de la chrétienté, en France et dans le monde".

"Nous exprimons notre proximité avec les catholiques français et avec la population parisienne. Nous prions pour les pompiers et pour tous ceux qui font leur possible pour faire face à cette situation dramatique", a ajouté le porte-parole du Vatican dans un communiqué

Trump conseille d'utiliser des Canadair

Le président américain espère que des Canadair pourront rapidement intervenir pour arrêter la catastrophe.

"Tellement horrible de voir cette immense feu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Peut-être que des Canadair permettront de l'arrêter. Il faut agir vite ! "

Anne Hidalgo déplore "un terrible incendie"

La maire de Paris Anne Hidalgo a déploré le "terrible incendie" qui ravageait lundi soir la cathédrale Notre-Dame de Paris, monument historique le plus visité d'Europe.

"Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseparis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité", a écrit Mme Hidalgo sur Twitter.

Emmanuel Macron se rend sur place

"Triste ce soir de voir brûler cette part de nous", le président français partage sa tristesse: "Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous".

Charles Michel apporte son soutien

"Notre-Dame de Paris en feu, une immense émotion, Victor Hugo, une part de l'Histoire de France, de l'Europe. Mes pensées et mon soutien pour nos amis français", a écrit Charles Michel sur Twitter.

François Hollande "blessé"

"Notre-Dame est notre patrimoine commun, c'est une blessure de la voir ainsi ravagée par les flammes, a déploré l'ancien président français, François Hollande sur Twitter. Hommage aux pompiers qui oeuvrent pour éteindre l'incendie".

Berlin "touché dans le coeur"

Berlin a déclaré ce lundi soir que l'incendie de Notre-Dame "frappe aussi le coeur des Allemands". "Notre-Dame de Paris est un symbole de la France et de notre culture européenne", a réagi Angela Merkel.

Stéphane Bern : "Une amie proche est en train de nous quitter"

Stéphane Bern, chargé d'une mission sur la patrimoine, a déclaré lundi à l'AFP ressentir "de l'émotion, de la peine et un peu de colère" face à l'incendie qui ravage Notre-Dame de Paris, "une amie proche qui est en train de nous quitter".

"L'image de la flèche qui tombe m'est insupportable. C'est symptomatique de ce qu'on est en train de vivre: dans la société tout part en fumée", a lancé l'animateur de télévision.