Une forte éruption était en cours mercredi sur l'île volcanique de Stromboli, dans l'archipel italien des Eoliennes au nord de la Sicile, tuant un randonneur selon les médias italiens.

Le Stromboli est un volcan actif, mais l'éruption de mercredi était particulièrement impressionnante: "C'était comme être en enfer, avec une pluie de feu qui tombait du ciel", a témoigné le prêtre de l'île, Giovanni Longo, cité par les agences de presse italiennes.

Selon des médias italiens, un randonneur a été tué et une personne qui l'accompagnait blessée, mais les pompiers n'ont pas été en mesure de confirmer cette information dans l'immédiat.

D'après l'agence de presse AGI, la victime est un Sicilien de 35 ans qui randonnait avec un ami brésilien qui a été retrouvé en état de choc et déshydraté.

Ils marchaient sous la limite d'altitude de 400 mètres au-delà de laquelle un guide est requis.

Toujours selon des médias, des touristes ont fui les côtes de l'île après l'éruption, alors que d'autres se barricadaient dans des maisons.

Selon l'Institut national italien de géophysique (INVG), deux énormes explosions se sont produites mercredi sur le versant centre-sud du cratère du volcan autour de 14H46 GMT.

Les explosions ont été précédées de coulées de lave "depuis toutes les bouches actives", projetant un panache de fumée de deux km de haut, a précisé l'INVG.

"Cela fait longtemps que nous n'avons pas eu une éruption de cette ampleur", a déclaré un ancien élu local, Gianluca Giuffre, à la RAI.

"Mon expérience et celle de ceux qui vivent ici depuis des générations nous amènent à penser que la situation va à nouveau se calmer, mais nous devons être prudents", a-t-il ajouté.

Un des avions des services de pompiers de la ville sicilienne de Messine, dont dépend Stromboli, n'a pas été en mesure de s'attaquer aux incendies provoqués par l'éruption en raison des quantités importantes de fumée, toujours selon les médias italiens.

L'île volcanique de Stromboli, dont la superficie n'est que de 12,6 km2 et qui compte environ 500 habitants, attire chaque année de nombreux touristes dès le début du printemps.

Le Stromboli est l'un des volcans les plus actifs d'Europe. En décembre 2002, deux millions de mètres cubes de roche s'étaient écroulées dans la mer, soulevant une grosse vague autour de l'île et provoquant d'importants dégâts matériels. Six personnes avaient été blessées.