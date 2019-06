C’est une démission qui était relativement attendue. Ce dimanche soir, Laurent Wauquiez a annoncé son départ de la tête des Républicains, après la débâcle des élections européennes (8,48 %). "Pour le dire assez simplement : les victoires sont collectives, et les échecs sont solitaires. C’est comme ça, il faut que je prenne mes responsabilités", a-t-il reconnu sur le plateau du 20 h de TF1. Et de conclure : "J’ai décidé de prendre du recul et […] je me retire de ma fonction de président des Républicains."

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les caciques du parti ne se sont pas pressés pour le retenir. "En réalité, la décision est un peu un soulagement pour tout le monde, mais c’est mieux si cela vient de lui", explique un cadre de LR.

(...)