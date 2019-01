Christophe Dettinger, l'ancien champion de boxe, a été identifié comme étant l'agresseur des CRS sur la passerelle Léopold-Sédar-Senghor. Les images, d'une violence rare, ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux dès samedi. Il s'est lui-même rendu à la police ce lundi.

Les deux gendarmes attaqués par le boxeur ont témoigné de ce qu'ils avaient vécu ce samedi. Cédric, qui a été projeté au sol et ensuite roué de coups, s'est vu prescrire 15 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail). "Plusieurs centaines de personnes nous poussent et au final, il y a un des manifestants qui est arrivé par derrière, m'a projeté au sol", raconte Cédric à l'AFP. "A partir de là, plusieurs m'ont roué de coups, dont la personne qui m'a jeté au sol, le fameux boxeur. C'était vraiment frapper pour frapper: la tête, le visage, le dos... Ses camarades m'empêchent de me relever. C'était taper pour vraiment faire mal, voire tuer s'ils pouvaient. C'est de l'hyper-violence (...). C'est de la violence gratuite. Il n'y a pas besoin de ça pour se faire entendre."









L'autre gendarme, Pierre, a lui tenté, abrité derrière son bouclier, d'esquiver comme il pouvait les coups assénés par Christophe Dettinger. "Il revenait tout le temps en garde et les coups étaient vraiment bien dirigés vers mon visage", témoigne-t-il. "C'est très long. Surtout que nous, on essaie de garder notre calme. On essaie de reculer, on n'a aucune agressivité vers eux. C'est de la violence gratuite." Il a ensuite essayé de ne pas tomber dans la Seine car: "si on est projetés dans l'eau avec l'équipement, on coule tout de suite."

Christophe Dettinger avait publié une vidéo sur Facebook où il expliquait s'être défendu face aux violences policières même s'il concédait avoir mal réagi. Il risque jusqu'à cinq ans de prison.