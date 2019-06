Les Arabes du Golfe contre la normalisation". C’est le hashtag qui circulait sur les réseaux sociaux, le mardi 25 juin, alors que la conférence "de la paix à la prospérité" organisée par Jared Kushner démarrait ses travaux au très chic hôtel Four Seasons de Manama, la capitale du Bahreïn. Un signe que cette rencontre, qui suscite l’ire des Palestiniens, ne fait pas non plus l’unanimité dans le Golfe, où le gendre et conseiller de Trump compte pourtant ses plus proches alliés. (...)