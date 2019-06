Les États-Unis s’opposent à un tribunal international pour les djihadistes capturés en Syrie et en Irak et demandent que les combattants européens de l’État islamique soient rapatriés et jugés en Europe, indique un haut responsable du Département d’État américain dans une interview exclusive à La Libre Belgique. "Nous sommes au bout du compte opposés à un tribunal international", indique par téléphone de Washington ce haut responsable, qui revient d’une tournée en Europe.

(...)