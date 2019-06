Le Premier ministre italien Giuseppe Conte doit s'adresser à la nation lundi alors que les spéculations vont bon train sur la chute de son gouvernement populiste. "Aujourd'hui à 18h15, je tiendrai une conférence de presse au (siège du gouvernement à) Palazzo Chigi, j'ai des choses importantes à vous dire", a tweeté M. Conte.

Le Premier ministre est en poste depuis un peu plus d'un an mais les partis le soutenant - la Ligue d'extrême droite et le Mouvement Cinq Etoiles (M5S) anti-système - s'entendent de moins en moins.

Selon le quotidien Corriere della Sera, Giuseppe Conte va avertir qu'il ne sert à rien de continuer avec ce gouvernement à moins que la confiance ne soit restaurée au sein de la coalition.

La Ligue et M5S s'affrontent depuis des mois sur une série de sujets, dont la politique migratoire, les drogues douces, les réductions d'impôts et les projets d'infrastructure.

Si le gouvernement venait à s'effondrer, le parlement pourrait être dissous fin juillet et de rapides élections convoquées pour le 29 septembre.

Le chef de la Ligue, Matteo Salvini, se présenterait aux électeurs avec le vent en poupe, après une victoire record de son parti avec 34% aux élections européennes.

Tout nouveau gouvernement devra faire face aux problématiques finances publiques, alors que Bruxelles et les marchés financiers s'inquiètent de plus en plus de la dette croissante de l'Italie.