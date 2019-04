A l'aide de scanners permettant un rendu en 3D, le professeur est parvenu à obtenir des maquettes précises de l'édifice. Ces plans et scans pourraient se retrouver au centre de la reconstruction du bâtiment, consumé par le feu le lundi 15 avril.

Décédé en novembre dernier, Andrew Tallon s'était investi corps et âme afin de récolter ces maquettes. Il avait eu l'idée de coupler les scanners à un appareil photo sphérique. De cette manière, le scanner balaye l'espace qu'il veut obtenir en 3D tandis que la photo panoramique sphérique pixelise chaque point minuscule de la carte 3D.

© National Geographic

Grâce à cette technique, le rendu est extrêmement précis et réaliste. Andrew Tallon a placé ses appareils à plus de cinquante endroits différents du bâtiment afin d'en capturer tous les recoins et comprendre les bâtisseurs de l'époque.