Les autorités espagnoles avaient espéré atteindre mardi ou mercredi l'endroit où est supposé se trouver Julen, l'enfant de deux ans dont on n'a aucune preuve de vie. Ce dernier est tombé le 13 janvier dernier dans un puits abandonné d'environ 25 centimètres de diamètre et de plus de 100 mètres de profondeur. Depuis, les équipes de sauvetages remuent ciel et terre, avec l'espoir de le retrouver en vie.

Un tunnel de 60 mètres de profondeur, construit parallèlement au puits dans lequel l'enfant est tombé, a été creusé. Huit mineurs de la brigade de sauvetage de Hunosa ont commencé le dispositif de sauvetage, selon le journal espagnol El Pais, qui retransmet l'opération en direct.