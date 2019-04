Les premières images de l'intérieur de la Cathédrale permettent de constater, si cela était encore nécessaire, la violence de l'incendie.

Si la flèche et la toiture ont été emportées, l'autel est, lui, complètement intact, comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.

L'édifice regorgeait de nombreux trésors parmi lesquels des reliques, rosaces et représentations de la Vierge. Pour l'instant, aucune nouvelle de ces œuvres. Tout ce que l'on sait est que la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis ont été sauvés des flammes par les pompiers alors que l'incendie était toujours en cours. La couronne d'épines est, selon la croyance des catholiques, celle que les soldats romains auraient posée sur la tête de Jésus pour se moquer de lui peu avant sa crucifixion. Il s'agissait là d'une des pièces les plus emblématiques présentes dans la structure.

© afp © afp

Restaurer le bâtiment prendra "des années de travaux", a estimé le nouveau président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort. "Pour répondre à de multiples demandes", la Fondation du patrimoine va lancer mardi une "collecte nationale" pour la reconstruction de Notre-Dame, a-t-elle annoncé dans un communiqué à l'AFP.

Dans la nuit, la famille Pinault, l'une des plus riches de France, a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour Notre-Dame.