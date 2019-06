Les États-Unis ont alourdi lundi leur régime de sanctions économiques contre l’Iran. Ces restrictions imposées de très longue date ont pour but de faire pression sur l’économie de la République islamique afin de contraindre les autorités à réduire leur influence politique - que Washington juge "agressive" et "néfaste" - dans la région et à revenir à la table des négociations en vue de conclure un nouvel accord, dépassant le seul cadre nucléaire. "Pas d’armes nucléaires, pas de soutien au terrorisme", a résumé lundi Donald Trump dans un tweet aux allures de slogan, avant de présenter les nouvelles sanctions qualifiées de "majeures" contre l’Iran. Mais ces sanctions sont-elles vraiment efficientes ?

(...)